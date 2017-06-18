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18 Haziran 2017 10:42

Gölbaşı Belediyesi’nin mahalle iftarları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen mahalle iftarları, Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Gölbaşı Belediyesi’nin mahalle iftarları devam ediyor

18 Haziran 2017 10:42


Mevlana Parkı’nda gerçekleşen iftar sofrasında Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, eşi Hatice Duruay, birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarı bulundu. İftardan önce Başkan Duruay ve eşi Hatice Duruay, iftar sofralarını tek tek dolaşarak, vatandaşlar ile selamlaşıp, ramazanlarını tebrik etti. Ayrıca mahalleli çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Duruay, çocukların isteği üzerine her biriyle fotoğraf çekildi.


Başkan Duruay, iftardan sonra yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ayı olduğunu söyledi. Mahalle iftarlarında birlik ve beraberliğin sağlandığını ifade eden Başkan Duruay, “Sizlerle burada hep birlikte iftarımızı açtık. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.


Başkan Duruay, Gölbaşı’nda 2017 yılında bitirecekleri projelerden bahsederek, şunları kaydetti:


“Zübeyde Hanım Kültür Merkezini bildiğiniz gibi genişletip büyütüyoruz. İnşallah bu sene sonunda orayı da Gölbaşılılarımızın hizmetine açacağız. Aynı zamanda buranın içerisinde Gölbaşı’nın ilk kapalı otoparkının bulunduğu, Ankara’nın en modern pazar yeri olacak. İçerisinde çok amaçlı salonlar, derslikler, kütüphane, fitness salonlarının olduğu güzel bir kültür merkezimize kavuşacağız. Bahçelievler Mahallemizde ise Mevlana Spor Merkezimiz yapılmaya başlandı. Allah nasip ederse bu sene sonunda açacağız. Burada 1 tane yüzme havuzumuz, fitness salonumuz ve Türk hamamımız var. Gölbaşımıza hayırlı uğurlu olsun.”


İftar programında, semazen gösteri, tasavvuf müziği dinletisi yapıldı ve çocuklara da puzzle dağıtıldı.




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