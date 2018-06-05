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05 Haziran 2018 06:47

Gölbaşı Belediyespor, Hayati Çal başkanlığında altın çağını yaşadı

Hayati Çal başkanlığındaki Gölbaşı Belediyespor, son 4 sezon içerisinde tarihinin altın çağını yaşadı.

Gölbaşı Belediyespor, Hayati Çal başkanlığında altın çağını yaşadı

05 Haziran 2018 06:47


Gölbaşı Belediyespor, Başkanı Hayati Çal yönetiminde, tarihinin en verimli dönemini yaşadı. A takımdan gençlere, miniklerden bayan futbol takımına, halterden voleybola, atletizmden basketbola, wushudan kickboksa, tekvandodan jimnastike kadar bir çok branşta mücadele eden Gölbaşı Belediyespor Kulübü 4 sene içerisinde başarıdan başarıya koştu. Başarıdan ziyade ‘ahlaklı sporcu’ yetiştirmeyi hedefleyen Gölbaşı Belediyespor yönetimi 4 yıllık görev süreci boyunca bu emeline ulaşırken, Türkiye’de ilkleri de başardı.


U-16, U-15, U-13 takımları büyük başarılara imza atarken Türkiye finallerine katılmayı hak ederek, Ankara’yı temsil ettiler. U-12 ve U-11 takımları ise kendi liglerinde şampiyon oldu.


2014 yılında atletizmde de fark yaratan Gölbaşı Belediyespor’un atletlerinden Hediye Arıkan Eskişehir’de yapılan Turkcell Küçükler Festivali Atletizm yarışlarında 3. olmuş ve bronz madalya kazanmıştı. Uzun Atlama yarışında Beril Uçakkuş 3.59 metre ile 5. olurken 1000 metre koşuda ise Nurdan Kurt 4. oldu.


2016-2017 Futbol sezonunda Amatör Süper Lig’de mücadele eden Gölbaşı Belediyespor yapmış olduğu maçlarda ikinciyi devreyi 49 puanla 4. sırada kapattı. U-19 Takımı Ankara 3’üncüsü olurken, U-15,U-14 ,U-13 ve U-16 takımları Türkiye Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil etti. Futbol alt yapı takımlarından 1 sporcu Gençlerbirliği’ne, 2 sporcu ise Ankaragücü’ne transfer oldu.


Kış spor okullarında ise yine aynı branşlarda 267 öğrenciye spor eğitimi verildi. Futbol alt yapı takımlarından 2 sporcu Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Basketbol Ankara Alt Yapı Liginde basketbol takımları başarıyla mücadele etti.




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