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28 Kasım 2017 14:26

Gölbaşı Belediyespor’dan kupalı galibiyet

Gölbaşı Belediye Spor, U-17 play-off maçında Başkent Edaş Spor’u 2-0 mağlup etti.

Gölbaşı Belediyespor’dan kupalı galibiyet

28 Kasım 2017 14:26


U-17 play-off ilk maçında Gölbaşı Belediye Spor ve Başkent Edaş Spor karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Gölbaşı Belediye Spor’un gollerini Gökhan Yüksel ve Gürkan Demir attı.


Maç öncesi Gölbaşı Belediye Spor’un, 2. Grup Şampiyonu olarak şampiyonluk kupasını, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Osman Nüri Okumuş verdi. Kulüp Başkanı Hayati Çal, takımı ve Yasin Gülhan’ı tebrik etti. Yasin Hoca şampiyonluk ile ilgili, "Gölbaşı Belediye Spor’u en iyi şekilde temsil ederek gol yemeden namağlup guruptan çıktık. Play-off maçlarında ilk maçımızı kazandık. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası’nda Gölbaşımızı temsil etmek. Bizleri bu göreve layık gören, Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a ve Kulüp Başkanımız Hayati Çal’a teşekkür eder, bu şampiyonluğu Gölbaşı halkımıza armağan ediyorum" dedi.




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