Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar’ın konuşması ile devam etti. Gölbaşı Halk Eğitimi Müdürü Hakan Uçar konuşmasında şunları kaydetti:

“Halk Eğitim Merkezi çalışanlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışarak ortaya koydukları işleri, halkımızla paylaşıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda toplam 70 alanda 3333 ayrı kurs programı ile hizmet veriyoruz. Bu yola çıkarken tüm vatandaşlarımıza ulaşmalıyız demiştik. Bu yöndeki çabalarımız boşa gitmedi. 2015’te 4.079 kursiyer, 2016’da 7.812 kursiyer, 2017’de 8074 kursiyer, 2018 yılında ise bugün itibariyle 14.361 kursiyere ulaştık. Merkezimizde sürekli bir arayış içindeyiz ve hizmetlerimize yenilerini katmak için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında ilçemizde 27 kurs merkezinde 43 okuma yazma kursunda toplam 409 kursiyerimiz eğitimlerine başarıyla devam etmektedir.”

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri ve kursiyerlerin diktikleri elbiselerle define gösterisi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Uçar ve kursiyerler katıldı.