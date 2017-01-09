Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 13:47

Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi’nde görev değişimi

Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi’nde görev değişimi

09 Ocak 2017 13:47

Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi Başhekimi değişti. Hastanenin kurucu başhekimlerinden Yrd. Doç. Dr. Ömer Parlak, yeniden Gölbaşı’nda başhekim olarak göreve başladı.
2005 yılının Kasım ayında Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi’nde kurucu başhekim olarak görev yapan ve 2007 yılında Atatürk Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atanan Parlak, 2012 yılında Ankara 1. Bölge Tıbbi Hizmetler Başkanlığı’nda 1 yıl görev yaptı. 2013 yılından bugüne kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak hizmet veren Parlak, Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak atandı. Aslen Konyalı olan Başhekim Yrd. Doç. Dr Ömer Parlak evli ve 2 çocuk babası.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç