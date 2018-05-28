Gölbaşı Hentbol Kadınlar Belediye Spor 2. Lige çıktı.

Gölbaşı Belediye Spor Bayan Hentbol takımı 2.lige yükseldi.

Final grubunda 2 grupta 7 takım mücadele ederken, Final maçında Adana Ada Sokağı Spor kulübünü 32-28 yenen Tekirdağ 14 Kasım SK şampiyon oldu. 3-4’lük maçında ise Gölbaşı Belediye Spor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK’yı 29-26 mağlup etti. Dereceye giren 4 takım da gelecek sezon Kadınlar 2.ligde mücadele etme hakkı kazandı.

Maçların ardından düzenlenen kupa töreninde şampiyona kupa ve madalyasını THF Tesis Müdürü Mehmet Önder takdim etti. İkinci olan Adana Ada Sokağı SK’ya plaket ve madalyalarını ise Federasyon Temsilcisi Murat Çelik verdi. Üçüncü olan Gölbaşı Belediye spora plaket ve madalyalarını kulüp başkanı Hayati Çal verdi. Dördüncülük elde eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK oyuncularına plaket ve madalyalarını Kulüp Başkanı Gürdal Gümüş takdim etti.

“Oyuncularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum”

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Hayati Çal yaptığı açıklamada, oyuncuları aldıkları başarıdan dolayı tebrik ederek, “Gölbaşı Belediye spor Bayanlar Hentbol Takımı bölgesel play-off final maçlarını başarıyla tamamladı. Gölbaşı Belediye Spor Bayan Hentbol Takımımız final gurubu maçlarını tamamlayarak 2.lige çıktı. Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. 2.Lig Gölbaşımıza hayırlı olsun. Desteklerini esirgemeyen Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Fatih Duruay’a da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu başarılarımız ilerleyen yıllarda da devam edecek” dedi.