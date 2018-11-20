Gölbaşı Kadın Hentbol Takımı zirveyi bırakmadı

Lig A Grubu'nda mücadele eden Gölbaşı Belediye Spor, deplasmanda oynadığı Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü mücadelesini 25-36 kazandı.

Gölbaşı Belediye Spor Kadın Hentbol Kulübü, Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü karşısında elde ettiği bu skorla grup liderliğindeki pozisyonunu korumayı başardı. Gruptaki üç maçını da kazanan Gölbaşı Belediye Spor, puanını 6'ya yükseltti. Gölbaşı Belediye Spor Kulübü bir sonraki hafta Amasya Atatürk Lisesi Spor Kulübü'nü sahasında ağırlayacak.