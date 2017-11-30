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30 Kasım 2017 10:01

Gölbaşı Mevlid Kandili’ni kutladı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Gölbaşı Mevlid Kandili’ni kutladı

30 Kasım 2017 10:01


Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gece, Mevlana Camii’nde düzenlenen programla kutlandı. Namazdan önce cemaat, Gölbaşı İlçe Müftüsü Ahmet Halıcı’nın ’Mevlid’ konulu vaazını dinledi. Yatsı namazını kılan cemaat, ardından Ankara İl Müftülüğüne bağlı görevlilerce okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi.


Günün anlam ve önemine değinen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Ne mutlu ki alemlerin peygamberi olana Hz. Muhammed’in (S.A.V) ümmetiyiz. İçinde bulunduğumuz çağda onun güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti ve merhameti ile tüm insanlığa örnek olan evrensel mesajlarını bir kez daha anıyoruz" dedi.


Gölbaşı Belediyesi tarafından cemaate cami çıkışında mevlid şekeri dağıtıldı.




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