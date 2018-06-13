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13 Haziran 2018 09:16

Gölbaşı Şehitliği çiçeklerle donatıldı

Gölbaşı Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Gölbaşı Şehitliği’ni çiçeklerle donattı.

Gölbaşı Şehitliği çiçeklerle donatıldı

13 Haziran 2018 09:16


Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Gölbaşı Şehitliği’ni çiçeklerle donattı, temizlik ve bakımını yaptı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Ekiplerimiz tarafından her dini ve milli bayramlarımız öncesinde Gölbaşı Şehitliğimiz bakıma alınmaktadır. Yine yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, onlara olan minnet borcumuzun göstergesi olarak yine Gölbaşı Şehitliğimizi çiçeklendirmesini ve bakımını yaptık. Şehitlerimizi ziyarete gelen yakınlarının ve dostlarının kalplerine bir nebze de olsa su serpmek, onları unutmadığımızı göstermek istedik. Hiç kuşkusuz vatan onlara çok şey borçlu. Onlar aziz vatanımız için bizim bu topraklarda huzurla yaşamamız için canlarını hiç düşünmeden feda ettiler. Bizler onlar için ne yapsak az. Bu vesile ile aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.




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