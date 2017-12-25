Gölbaşı’da hamsi festivali yapıldı

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda hamsi festivali gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay vatandaşlara hamsi ikramında bulundu. 1,5 ton hamsinin dağıtıldığı festival renkli anlara ev sahipliği yaparken, vatandaşlar Ankara ve Karadeniz oyun havaları eşliğinde halay ve horon çekti. Vatandaşlara Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Karadenizliler Derneği Başkanı Abdülsamet Durmuş da eşlik etti.

Festivale, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta katıldı.

Duruay’dan ‘Halay ve Horon kardeşliği’ vurgusu

Festival’in açılışını yapan Duruay, “Hamsinin lezzetli olması için ‘hamsinin kulağını kar suyu kaçması lazım’ derler. Yılın ilk karı yağdı, hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, festivalimizin zamanlaması bu manada tam yerinde oldu. Festivale katkılarından ötürü Ankara Karadenizliler Derneğine, kıymetli Başkanı Abdülsamet Cemal Durmuş’a, bu soğuk Ankara gününü sıcak ezgileriyle ısıtan Gazi Üniversitesi öğrencilerine, tabi ki festivalimizi bereketlendiren siz değerli Gölbaşılılara çok teşekkür ederim. Allah birliğimizi kardeşliğimizi bozmasın, halayı horondan ayırmasın, tıpkı halay ve horon çekerken yaptığımız gibi omuz omuza verip yaşamayı nasip etsin” dedi.

Festivale ayrıca Gölbaşı ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) öğrencileri de katıldı. Başkan Duruay Festival’e gelen engelli çocuklarla özel olarak ilgilendi, hatıra fotoğrafı çekildi.