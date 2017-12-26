Gölbaşı’da zabıta ekiplerinden yeni yıl denetimi

Tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünler tüketmesi için denetimlerini sıklaştıran Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kuruyemişçiler, pastahaneler, manav ve marketlere denetimler gerçekleştirdi. Yaklaşan yeni yıl öncesinde iş yerlerini sıkı denetime alan ekipler, yapılan denetimlerde satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu, üretim ve son kullanma tarihlerini ve faaliyet belgelerini kontrol etti.

Gölbaşı halkının sağlığını korumak ve gözetmek için zabıta ekiplerinin denetimlerini kesintisiz devam ettireceğini ifade eden Gölbaşı Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Belediye Başkanımız Sayın Fatih Duruay’ın talimatlarıyla yeni yıl öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve sağlıklı bir ortamda girebilmesi için çalışmalarımızı ilçe genelinde sürdürüyoruz” dedi.