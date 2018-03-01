Gölbaşılı annelere “Stres Yönetimi” semineri verildi

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Necip Fazıl Kültür Merkezinde Gölbaşılı annelere “stres yönetimi”, stresin neden olduğu ‘intihar psikolojisi’, ‘travmalar’ anlatıldı.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan Doktor Derya Aksu Bayram ve psikolog Tuğçe Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen seminerde stres yönetimi, stressiz bir yaşamın mümkün olduğu ve stresten uzak durmanın yolları aktarıldı.

Gölbaşılı annelerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim seminerinde öfke kontrolü ve stres yönetimi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan uzmanlar “Bireyin yaşadığı öfke duygusu ve öfke ifadesinin, yüksek düzeyde stres hissetme ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu yüzden stresle başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Bu sorunla problem odaklı başa çıkma ya da duygu odaklı başa çıkma ile kurtulabiliriz. Problem odaklı başa çıkma, bireyin aktif bir şekilde stres yaratan durumu ortadan kaldırmaya yönelik bilgiyi ve mantıksal analizi kullanmasını içerir. Duygu odaklı başa çıkmada ise önemli olan bireyin stres yaratan durumla ilgili duygusunu ortadan kaldıracak kaçınma, inkar gibi teknikleri kullanması söz konusudur. Bu geçici bir çözümdür, ama bireyin üzülmesini ve sıkıntı yaşamasını önler" ifadeleri kaydetti.

Aşırı stres intihara ve travmalara neden oluyor

Stres nedenine çözüm bulamayan ve onu erteleyen kişilerde stresin arttığına değinen Ankara Halk Sağlığı Uzmanları "Aşırı stres depresyona, travmaya zemin hazırlamaktadır. Stres düzenlenmezse intihara neden olabilir" dedi. Stresle başa çıkmada sosyal aktivitelerin ve hobi edinmenin önemine dikkat çeken Ankara Halk Sağlığı Uzmanları, "İnsanlar kendilerini mutlu edecek işlerle uğraşmalı örneğin yürüyüş yapmalı" tavsiyesinde bulundu.