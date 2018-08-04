Gölbaşılı çocuklara kahvaltının faydaları anlatıldı

Rauf Denktaş Kapalı Spor tesisinde düzenlen programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü katıldı. Günün en önemli öğünü olan ve sağlıklı beslenmenin olmazsa olmaz koşulu olarak kabul edilen kahvaltının önemine dikkat çekildiği programda; Dr. Ülgen Güllü, öğrencilerin kilo ve boy oranlarını ölçtü. Ülgen, "Süt içmek özellikle gelişim çağındaki çocukların boylarının uzamasında, kemiklerinin güçlenmesinde çok önemli etkendir. Süt, güçlü dişler için harika bir besindir. Diş çürümesini önler. Bu nedenle okul çağı grubu çocuklarının günde 2 bardak süt içmesi gerekir" dedi.

Programda boy ve kilo kontrolü yapılan çocuklara Gölbaşı Belediyesinin özel olarak tasarladığı Gölbaşı’nın simgesi “Sevgi Çiçeği“ puzzleleri hediye edildi. Programda ayrıca öğrenci ve velilere Sağlık Bakanlığının “Sağlık Çocuk” dergisi ve sağlıklı beslenme önerilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Program, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın Rauf Denktaş Spor Tesisleri’nde incelemelerde bulunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.