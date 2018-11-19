Gölbaşılı kadınlar lige 3 puanla başladı

Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, sahasında rakibi Karabük Spor'u tek golle mağlup etti.

Kadınlar 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, rakibi Karabük Spor'u 50. dakikada Fatma Arzum Ercan'ın attığı golle mağlup etti. Maç boyu Karabük üstünde baskılı bir oyun kuran Gölbaşılı kadınlar maçtan galibiyetle ayrıldı.

“Başkanlarımıza teşekkür ediyorum”

Gölbası Belediye Spor Teknik Direktörü Necmi Cin, maç sonu yaptığı açıklamada “İlk maçımız olduğu için kontrollü bir başlangıçla oynamaya başladığımız maçta rakibin üzerinde etkili oyunumuzla baskı kurduk. Galibiyete ulaştık. Lige üç puan ile başladığımız için mutluyuz. Maç boyu desteklerini esirgemeyen taraftarımıza ve bize desteklerini her fırsatta gösteren kulüp başkanımız Hayati Çal'a ve Belediye Başkanımız Fatih Duruay'a çok teşekkür ediyorum” dedi.