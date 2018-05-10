Gölbaşı’na atık pet şişe kumbaraları yerleştirildi

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, görüntü kirliliği oluşturan ve doğada uzun süre kaybolmayan pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılması için harekete geçti. Gölbaşı Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile birlikte Gölbaşı’nın çeşitli noktalarına atık pet şişe toplama kumbaraları yerleştirmeye başladı.

Şu ana kadar Atatürk Sahil Parkı’na 2, Mevlana Parkı’na 1, Alparslan Türkeş Parkı’na 1 ve piknik alanına 1 adet olmak üzere ilçenin 5 uğrak noktasına pet şişe kumbaraları yerleştirildi.

Atık pet şişe kumbaraları şişeye benzeyen görüntüsüyle dikkat çekerken, vatandaşların beğenisini kazandı. Pet şişe görünümlü kumbaralara özellikle sıcak havalarda gün içinde tüketilen su veya diğer içeceklerin plastik ambalajları atılabilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Malumunuz geri dönüşüm, doğal kaynakların kullanılmasını azaltarak, enerji tasarrufu sağlayarak, ham madde maliyetini azaltarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle Gölbaşı Belediyesi olarak kaynakların verimli kullanılması için geri dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz. Atık pet şişe toplama kumbarası projesi ile hem geri dönüşüme katkı sağlıyoruz hemde güzel Gölbaşımızın kirlenmesinin önüne geçiyoruz. Hemşehrilerimizin de atık pet şişe kumbaralarına uyum sağlayacağını, atık petlerini kumbaralarda değerlendireceğini düşünüyorum” dedi.