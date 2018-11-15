Gölbaşı'nda 100 bin lale soğanı toprakla buluştu

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikimi gerçekleştirilen lale soğanları, ilçeye ayrı bir güzellik katacak. Mevsim çiçeklerinin de dikilmesiyle Gölbaşı ilkbaharda rengarenk bir görüntüye kavuşacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, lalelerin ilçeye görsel şölen sunacağını belirterek, “Daha yeşil, daha güzel bir Gölbaşı için ilçemizin çeşitli yerlerine diktiğimiz sarı, kırmızı, mor, beyaz, turuncu renklerdeki 100 bin lale soğanı baharın gelmesiyle ilçemizi adeta gökkuşağı renklerine boyayacak. Gölbaşı'nda bir gelenek haline gelen renkgarek laleler bu bahar da tüm Gölbaşı'na görsel şölen sunacak” dedi.