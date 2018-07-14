Gölbaşı’nda 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu

Gölbaşı Belediyesi’nin 15 Temmuz ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle Atatürk Sahil Parkı’nda düzenleği Demokrasi Nöbeti’nde sanatçı Eşref Ziya Terzi Gölbaşılı vatandaşlarla buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından şehit edilen güvenlik görevlileri ve vatandaşlar için Kur’anı Kerim tilaveti okunmasıyla devam etti.Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşen programa Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan,Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık,Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız”

15 Temmuz etkinliklerinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay “Elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşan, vatan aşkına ölümü göze alan aziz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’’ dedi.

Duruay konuşmasında ayrıca, “Gazi Gölbaşımız 15 Temmuz gecesi Fettullahçı Terör Örgütü tarafından en ağır yarayı alan ilçelerimizden oldu. Darbe gecesi Gölbaşı’nda yer alan Özel Harekat Dairesi ve TURKSAT hainler tarafından bombalandı. Özel Harekatta 51, TURKSAT’ta 2 şehit verdik. Ancak tüm bu hain girişimler Gölbaşılıları yıldırmadı, Gölbaşımızın değerli, cefakar, fedakar, kahraman insanları meydanlara inerek, Özel Harekat’a,TURKSAT’a, TRT’ye giderek darbenin püskürtülmesinde önemli rol oynadı. FETÖ darbe girişiminde Gölbaşı halkı çok büyük bir kahramanlık sergiledi. Gölbaşı halkıyla gurur duyuyorum.Ayrıca 15 Temmuz’un 2. Yıl dönümü vesile ile bir kere daha bütün 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun ” ifadelerinde bulundu.

“Türk milleti iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmedi”

Programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmediğini vurguladı. Bilgihan konuşmasında ayrıca “15 Temmuz 2016 ülkemize, milletimize,cumhuriyetimize aydınlık geleceğimize yönelik milletin silahlarını yine aziz ve fedakar milletimize doğrultmak isteyen FETÖ terör örgütüne karşı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin ,sokaklara ve caddelere dökülerek gövdesini tanklara, toplara mermilere karşı gövdesini siper ederek hain darbe girişimini bozguna uğratmasıdır. Meydanlara inerek tüm fertleriyle tek yürek olan, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen Türk Milleti bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusunda kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de,Dumlupınar’da nasıl bir cevap vermişse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir”ifadelerinde bulundu.

15 Temmuz sinevizyon gösterisinin sahnelendiği programda duygulu anlar yaşandı.15 temmuz gazilerinin darbe gecesi yaşadıkları anları anlattığı programda bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü”kapsamında düzenleği etkinlikler 14 Temmuz’da Prof.Dr Nihat Hatipoğlu’nun ve ünlü sanatçı Azerin’in katılımıyla devam edecek.