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15 Temmuz 2018 13:38

Gölbaşı’nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olanlar mezarı başında anıldı.

Gölbaşı’nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz 2018 13:38


Gölbaşı Şehitliğinde düzenlenen anma etkinliğine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık, Gölbaşı Jandarma Komutanı Yzb. Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, birim müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Şehitler için Kur’an okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere Gölbaşı’nda şehit olanların mezarlarına bürokratlar ve şehit aileleri karanfil bırakarak dualar okudu.




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