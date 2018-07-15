Gölbaşı’nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gölbaşı Şehitliğinde düzenlenen anma etkinliğine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık, Gölbaşı Jandarma Komutanı Yzb. Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, birim müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için Kur’an okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere Gölbaşı’nda şehit olanların mezarlarına bürokratlar ve şehit aileleri karanfil bırakarak dualar okudu.