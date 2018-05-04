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04 Mayıs 2018 14:27

Gölbaşı’nda 65 bin ton asfalt atılacak

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havaların ısınmasının ardından asfalt sezonuna hızlı başladı.

Gölbaşı’nda 65 bin ton asfalt atılacak

04 Mayıs 2018 14:27

Yıl sonuna kadar 65 bin ton asfalt dökmeyi hedefleyen Gölbaşı Belediyesi, şuana kadar 10 bin ton asfalt serimi yaptı.


Birçok bölgede asfalt yama çalışmaları yürüten ekipler,belirlenen program dahilinde tek tek mahalle ve sokaklarda asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.


Gölbaşı’ndaki mahalle ve sokakları Gölbaşı’nı modern şehircilik anlayışına uygun olarak düzenlediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Yollardaki bakım ve onarımın yanı sıra asfalt serim çalışmalarımızla modern ulaşım imkanını hemşehrilerimize sunuyoruz. Bu sene mahalle ve sokaklara toplam 65 bin ton asfalt sermeyi hedefliyoruz” dedi.




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