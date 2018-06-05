Gölbaşı’nda CHP’liler Muharrem İnce için ellerini ceplerine attı

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle birlikte 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde partilerinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye bağışlarıyla destek verdi. Banka önünde bir araya gelen CHP’liler, İnce’nin bağış kampanyasına hesabına para yatırdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine 20 gün kaldığını belirten Elikesik, “Bugün günlerden 4 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerine 20 günümüz kaldı. Dün Fenerbahçe taraftarı tek adam rejimine tamam dedi. Ayın 24’ünde de de inşallah bizler de tek adam rejimine tamam diyeceğiz. Bizim gönüllülerimiz var. Sonuna kadar Muharrem İnce ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için mücadele edeceğiz” dedi.