Gölbaşı’nda çocuklar arasında sporcu yetenekler aranacak

Dr. Erkan İbiş ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay tarafından imzalandı.

5 bin 50 öğrenci spor taramasından geçecek

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan spora yetenekli olan çocukların ilgili alanlara yönlendirmek amacı ile böyle bir çalışma yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin teknik çalışması ile beraber ve Gölbaşı Belediyesinin katkıları ve ilçe Kaymakamlığı olarak hep birlikte ilçemizde 8-12 yaş grubundaki 3,4 ve 5. Sınıf öğrencilerimize yönelik spor yetenek taraması ve bunun sonrasında yeteneğin aranması gibi bir çalışma yapacağız. Ekim ayı itibari ile başlayacak olan çalışma 2 yıllık bir periyot ile çocuklarımızın yetenek taramaları yapılacak ve akabinde üniversitemizin teknik kadrosu ile desteklenecek. Aynı zamanda belediyemizin de sağlamış olduğu bu önemli donanımsal desteklerle, alt yapı desteği ile yaklaşık 5 bin 500 öğrencimiz spor taramasından geçirilmiş olacak. Sonrasında da spora yönelik olarak yeteneği olan çocuklarımızın ilgili alanlara yönlendirilmesi konusunda yerelden ulusala olarak üniversitemiz ile görüştüğümüzde isimlendirdiğimiz çalışma gerçekleştirilmiş olacak. İnşallah projemiz ilçemize, gençlerimize, bu anlamdaki spor eğitimine de katkı sunmasını temenni ediyorum.”

Gençlere yönelik yetenek projesi

“Bu proje gençlerimize yönelik yetenek projesidir. Onun ötesi de var” şeklinde konuşmasına başlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş konuşmasına şu şekilde devam etti: “ Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk projesi sadece belli yetenekli çocukları seçmek değil aslında spor bilincini, spor kültürünü zenginleştirmeyi amaçlayan bir projedir. Bunun için de aslında bu da var. Belki de en güçlü o olacaktır zaman içerisinde. Çünkü ülkemizde eksik olan spor kültürüne, spor bilincine çok önemli katkı sağlayacaktır. Gölbaşı yerleşkenin geleceğine önemli bir damga vuracaktır. Ankara Üniversitesi olarak biz ebette ki temel görevimiz eğitim, bilgi transferi, bilgi üretimi, insanlara aktarmak, mezun etmek, meslek elemanları eğitmek. Bunun yanında da kültüre, sanata, sosyale ve spora da yönlendirip bu yönde zenginleşmiş, gelişmiş, entelektüel yönde yükselmiş bireylere de topluma kavuşturmak. Bu yönü ile de önemli bir proje. Bu projeyi yürütecek tüm taraflara da bu noktada önemsenmesi gerektiğini, ona yönelikte 2 yıllık projenin revize edilerek daha da uzun yıllara uzatılması gerektiğini düşünüyorum.”

Spora her zaman önem veriyoruz

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise konuşmasında çocuklar için büyük bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Gölbaşı Belediyesi olarak spora her zaman önem vermekteyiz. Bu proje içerisinde yer almaktan son derece mutluyuz. Sonuçta Gölbaşı’nda ki çocuklarımıza yaptığımız büyük bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Onlar için spor aktiviteleri gerçekleştirmeleri önemlidir. Bu protokol aslında 2 yıllık olmasına rağmen biz devamlılığından yanayız” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Mithat Koz imzalan protokol çalışması ile ilgili basını bilgilendirdi. Koz, Türkiye’de bu tip yetenek taramalarının son yıllarda çokça yapılmaya başlandığını söyleyerek, “Spor bakanlığının bu konuda Türkiye de yaptığı bir proje var. Bizler ekibimizle birlikte bu projenin içerisindeyiz. Yeteneği tespit etmek çok problem değil. Önemli olan tespit edilen bu yeteneğin devamında gelişmesinde katkıda bulunmak, bunu planlamak ve bu süreci idare etmektir. Biz burada üniversite olarak Gölbaşı’nda ki varlığımız bu noktada farklılık oluşturacak. Sürekli bu proje içerisinde kulüplerle, belediye ve kaymakamlık ile iş birliği içerisinde bu çocukları biz takip edeceğiz. Bunlara gerekli eğitimleri verip, devamında tekrar ölçümlere devam edeceğiz. İçlerinden tekrar belirleme yapacağız. Bu şekilde çocukların yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilmesi noktasında kulüplerimizle iş birliği içerisinde olup, çocuklarımızı takip edeceğiz” dedi.

Konuşmaların akabinde Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay Sportif Yetenek Arama, Yönlendirme ve Takip Projesi Protokolünü imzaladı.