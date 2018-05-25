Gölbaşın’da eski Ramazan eğlenceleri yaşatılıyor

Ramazan boyunca Gölbaşı’nın mahallelerinde iftar sofraları kurulurken, Atatürk Sahil Parkı’nda geleneksel Ramazan eğlenceleri yapılıyor. Belediyenin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde sunucu İbiş ile yarışmalar, geleneksel animasyon, orta oyunu, akrobasi şov, Aşuk Maşuk oyunları, Karagöz-Hacivat gösterisi, meddah, tahtabacak şovmeni, iple kukla gösterileri yer alıyor. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi tarafından Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı’na vatandaşların iftardan sonra güzel vakit geçirebilmeleri ve dilediklerince alışveriş yapabilmeleri için stantlar kuruldu.

“Hemşehrilerimizi sahil parkına bekliyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayında vatandaşların keyifli ve hoş bir zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun idrak etmek, vatandaşlarımızla bir araya gelmek için Ramazan etkinlikleri düzenledik. Ramazan heyecanını birlikte yaşamak için tüm Gölbaşılıları geleneksel Ramazan eğlencelerine davet ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.