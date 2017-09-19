Gölbaşı’nda Gaziler Günü etkinliği

Gaziler Günü nedeniyle ilk tören Atatürk Anıtı’na Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile gerçekleşti.

Buradaki törenin ardından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gazileri anma etkinliği düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, “Gazililik ve şehitlik ülkemiz için, milletimiz için, bu topraklar için en kutsal mertebelerdir. Canını, kanını ülkesi için, vatanın birlik ve beraberliği için , bir arada yaşamak için, bu topraklar için hiç gözünü kırpmadan feda eden çok değerli şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Umut ediyoruz ki; geçmişte yaşadığımız birlik ve beraberliğimizi sağlamak uğruna her daim verdiğimiz mücadeleler her daim devam edecektir. Mutlaka birlik ve beraberliğimiz için bu mihenk taşını, bu değerli manevi değerlerimizi en yüksek mertebeleri koruyarak, onlara vefa göstererek hep bir arada olma birlik ve beraberliğini bütünlemiş olacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmalardan sonra, oratoryo gösterimi yapıldı ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

19 Eylül Gaziler Günü programına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Garnizon Komutanı Yzb. Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, parti ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve gaziler katıldı.