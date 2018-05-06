Gölbaşı’nda Hıdırellez coşkusu

Gölbaşı’nda Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Bahar Şenliği etkinliği düzenlendi. Çeşitli çocuk oyunlarının yanı sıra, koşu ve bisiklet yarışlarının düzenlendiği etkinlikte değişik kategorilerde de oyunlar sergilendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da çocuklarla birlikte langırt oyununa eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay etkinlikte adeta çocukluğuna döndü.

Etkinlik hakkında konuşan Duruay, “Hava muhalefetine rağmen bahar şenliğimize katılım oldukça iyi. Çocuklarımız aileleri ile birlikte gelerek burada eğlenceli anlar geçiriyor ve bizlerde bundan gayet mutluluk duyuyoruz. Bu da aynı zamanda birlik ve beraberliğin pekişmesine sebebiyet veriyor. Çocuklarımızın gönlünce eğlenmesi, bizimde eğlenmemize onlarla vakit geçirmemize vesile oluyor. Bu gibi etkinlikler, özellikle çocuklara yönelik belediyemiz tarafından gelen ramazan ayında da devam edecektir” dedi.