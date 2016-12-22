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22 Aralık 2016 12:01

Gölbaşı’nda kartpostallık görüntüler

Gölbaşı’nda kartpostallık görüntüler

22 Aralık 2016 12:01

ANKARA (İHA) – Karla kaplanan Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Gölbaşı’nda da etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı ile birlikte karla kaplanan Gölbaşı’nda kartpostallık görüntüler oluştu. Mogan Gölü’nün de buz tutması ile Gölbaşı fotoğrafseverlerin akınına uğradı. Her mevsim insanları çekmeyi başaran Gölbaşı’nı karlar altında görüntüleyen vatandaşlar, karın ve manzaranın tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Ayrıca Mogan Gölü’nün buz tutması ile birlikte gölün doğal hayatı da ilgi çekti. Martılar ve karabataklar da renkli görüntüler oluşturdu.



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