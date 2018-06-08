Gölbaşı’nda mezarlıklar bayrama hazır

Mezarlıklarda düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayram öncesi hız veren Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanları içerisindeki yabani otları temizlemeye başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, belediye olarak mezarlıklardaki bakım ve temizlik çalışmalarının rutin bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için ekiplerimiz tarafından mezarlıkların çevresinde bulunan otlar biçiliyor. İlçemize bağlı tüm mahallelerimizin mezarlıklarında temizlik çalışmalarımız Ramazan Bayramı’na kadar devam edecek” şeklinde konuştu.