Gölbaşı’nda okuma yazma öğrenen kursiyerler sertifikalarını aldı

Gölbaşı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sertifika töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törene katılan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, 430 kursiyerin Gölbaşı için azımsanmayacak bir rakam olduğunu belirterek, “430 kursiyer Gölbaşı için azımsanmayacak bir rakam. Fakat bizim için durulacak veya sona erdirilecek bir nokta değil. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde de kurslarımız devam edecektir. Hanımefendiler burada son derece önemli bir örnek. Bizler kaymakam olduk ama daha fazla kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye sürekli okuyoruz. Hanımlar ne kadar toplumsal yaşamın içindeyse, toplum o ölçüde çeşitleniyor, değişiyor ve gelişiyor. Burada hanımlar kadar beyler de kursiyerlerimiz. Fakat çoğunluk hanımlar olduğu için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onlara da teşekkür ederek, eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz” dedi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Hakan Uçar ise, seferberlik kapsamında 36 kurs merkezinde 47 kursta 47 erkek ve 383 kadın olmak üzere toplam 430 kişinin okuma yazma kurslarına katıldığını belirterek, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kursları planlama ve kursiyer ihtiyaçlarını karşılama konusunda dezavantajlı vatandaşlarımızı da unutmadık. İşitme engelli vatandaşlara yönelik düzenlediğimiz okuma yazma kursları için sınıf öğretmeni ve işaret dili öğretmenlerimizi beraber görevlendirerek planlamalar yapıyoruz. Onların memnuniyetleri çabalarımızın meyvesini verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

61 yaşında kursa giderek okuma yazman öğrenen Kamer Köse, “Öncelikle okuma yazma bilmiyordum. Kurs açıldığında oraya gittim. Öğrendim çok mutlu oldum. Markete gidebiliyorum, dolmuşa binebiliyorum. Nereye gittiğimi artık öğrendim, kendi işimi kendim yapabiliyorum. Devletimize teşekkür ederim” dedi.

"İşaret dili bilen eğitimci çok az"

İşitme engelli kursiyer 41 yaşındaki Kader Günyüzü de işaret dili ile okuma yazma öğrendiğini anlatarak, “Sağır olduğum için okuma yazma öğrenememiştim. İşaret dili bilen öğretmen ve eğitimci çok az var. Bu yüzden öğrenmen ve kendimi geliştirmem zor oldu. Ama şimdi Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi’nde tercüman ve okuma yazma öğretmeni var. Ben öğretmenlerle birlikte okuma yazma öğrenerek kendimi geliştiriyorum. Çevreye çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Alışverişe, hastaneye gidebiliyorum. Okulda herhangi bir sorun artık yaşamıyorum” dedi.

Okunan şiirler ve halk oyunları gösterilerinin ardından sertifikalarını alan kursiyerler için kep atma töreni gerçekleşti. Sertifika dağıtım törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Gölbaşı Halk Eğitim Müdürü Hakan Uçak ve birim müdürleri katıldı.