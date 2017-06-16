Gölbaşı’nda Ramazan Bayramı öncesi asayiş toplantısı

Toplantıda, Ramazan Bayramı öncesinde ve süresince ilçede bir dizi güvenlik ve emniyet tedbiri alınması kararlaştırıldı. Gölbaşı Kaymakamlığı’nda gerçekleşen toplantıya; Gölbaşı Kaymakamı Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin ve Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci katıldı.

Başkan Duruay, vatandaşların daha rahat bir bayram geçirmeleri için tedbirlerin alındığını belirterek, “Daha güvenilir ve huzurlu bir Gölbaşı için ekiplerimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz” dedi.