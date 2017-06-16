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16 Haziran 2017 14:28

Gölbaşı’nda Ramazan Bayramı öncesi asayiş toplantısı

Gölbaşı’nda Kaymakam Şenol Esmer başkanlığında, Ramazan Bayramı öncesinde asayiş toplantısı düzenlendi.

Gölbaşı’nda Ramazan Bayramı öncesi asayiş toplantısı

16 Haziran 2017 14:28


Toplantıda, Ramazan Bayramı öncesinde ve süresince ilçede bir dizi güvenlik ve emniyet tedbiri alınması kararlaştırıldı. Gölbaşı Kaymakamlığı’nda gerçekleşen toplantıya; Gölbaşı Kaymakamı Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin ve Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci katıldı.


Başkan Duruay, vatandaşların daha rahat bir bayram geçirmeleri için tedbirlerin alındığını belirterek, “Daha güvenilir ve huzurlu bir Gölbaşı için ekiplerimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz” dedi.




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