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18 Mayıs 2018 16:08

Gölbaşın’da Ramazan dolu dolu yaşanacak

Gölbaşı Belediyesi yine dopdolu bir ramazan programını vatandaşlarla buluşturuyor.

Gölbaşın’da Ramazan dolu dolu yaşanacak

18 Mayıs 2018 16:08

Gölbaşında Ramazan boyunca Gölbaşı’nın mahallelerinde iftar sofraları kurulurken, Atatürk sahil parkında yapılacak geleneksel ramazan eğlenceleriyle ramazanın tadı çıkarılacak.


Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri programları başlıyor. Etkinlikler geçen sene olduğu gibi Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşecek. Belediyeninin düzenlediği ramazan etkinlikleri Sunucu İbiş ile Yarışmalar, Geleneksel Animasyon, Orta oyunu, Akrobasi Şov, Aşuk Maşuk oyunlarıyla başlayacak.Ramazan boyunca devam edecek etkinliklerde, karagöz ve hacivat gösterisi, meddah, tahtabacak şovmeni, iple kukla gösterileri de sahnelenecek.


Ayrıca Gölbaşı Belediyesi tarafından Mogan Gölü Atatürk Sahil Parkı’na Gölbaşılı vatandaşların iftardan sonra güzel vakit geçirebilmeleri ve dilediklerince alış veriş yapabilmeleri için standlar kurdu.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayında vatandaşların keyifli ve hoş bir zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirterek,şunları kaydetti: “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun idrak etmek, vatandaşlarımızla bir araya gelmek için mahallerde iftar programı ve Ramazan etkinlikleri düzenledik. Ramazan heyecanını birlikte yaşamak için tüm Gölbaşılıları iftarlarımıza ve etkinliklerimize davet ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum.”




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