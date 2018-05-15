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15 Mayıs 2018 12:22

Gölbaşı’nda sanat rüzgarı esti

Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği sanat kursları yıl sonu programı başladı.

Gölbaşı’nda sanat rüzgarı esti

15 Mayıs 2018 12:22


Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sanat kursları programı Mehmet Akif Kültür ve Sanat Merkezin’de başladı. Etkinliğin birinci gününde kursiyelerlerin yaptığı kara kalem çalışmaları keman dinletisi eşliğinde sergilendi. Bir çok sanatsal faaliyetin yapıldığı gecede adeta sanat rüzgarları esti. Etkinliğin açılış programında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay "Gölbaşı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ederek hemşehrilerimizin yetenek ve becerilerini geliştirebilmeleri için kumlama sanatı kurslarından el sanatları kurslarına, resim, bağlama, gitar derslerine kadar toplam 19 branşta birçok meslek ve beceri kursları açtık. Bu kurslardan her yaştan bin 384 kursiyerimiz yararlanmıştır" dedi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sanat kursları yıl sonu programında geceye minik öğrencilerin bale ve jimnastik gösterileri damga vurdu. Ayıca çocukların oynadığı “Teknoloji Bağımlısı” adlı tiyatro gösterisi de izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik programında satranç kursu öğrencileri arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere madalyaları Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen tarafından verildi. İki gün sürecek Gölbaşı Belediyesi sanat kursları yıl sonu programı 15 Mayıs günü yapılacak etkinliklerle sona erecek.




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