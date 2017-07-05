Gölbaşı’nda "Şehitlik Anıtı" açılıyor

Gölbaşı’nda 15 Temmuz’un yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Belediyesince, Gölbaşılı şehitler anısına yaptırıılan “Şehitlik Anıtı” açılışı gerçekleştirilecek. Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Akademisi yolu üzerinde bulunan Şelale Parkı’na yapılan anıtta, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet ülküsü ile barış, özgürlük, demokrasi gibi evrensel değerlerin vurgusu öne çıkarılacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan anıtın ana fikrinde, ezelden beridir hür yaşamış bir milletin özgürlüğünün darbeciler ve katil teröristler tarafından gasp edilemeyeceğinin vurguladığını belirterek, anıtın teknik ayrıntılarından şöyle bahsetti:

“Şehitler Yurdu olan sonsuzluk evrenini betimlemek amacıyla abide iki çelik ayaktan oluşup 20.70 metre yüksekliğindedir. Milletin direniş hareketini betimleyen orta heykel grubu 3.50 çapındaki bayraklarla birlikte 6.50 metre şeklinde tasarlanmıştır. Formun üstte Yüce Rabbimize yönelmiş genişleyen kısmı ‘zaman geçidi’ni, şehitlerin ruhlarının önünde açılmakta olan ve milletimizin var oldukça devam edecek olan sonsuzluk kapılarını betimliyor. Ayrıca anıtımıza 8.10 metre çapında 4 adet rölyef ve 12 adet plaket yerleştirilmiştir. Şehitlerimizin emsalsiz kahramanlığı ve milletimizin fedakarlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti vakur ve güçlü bir şekilde varlığını sürdürecek, tarihsel misyonuna uygun şekilde ecdadın sınırlarını çizdiği büyük hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Amacımız, anıtımızla birlikte, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ayrıca birliğimize ve beraberliğimize yönelik yapılan darbelerin milletimizin çelik iradesi karşısında başarıya ulaşamayacağını hatırlatmaktır.”