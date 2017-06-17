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17 Haziran 2017 10:43

Gölbaşı’nda sinekle mücadele çalışmaları sürüyor

Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölbaşı’nda yürütülen sivrisinek ve karasinek mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı’nda sinekle mücadele çalışmaları sürüyor

17 Haziran 2017 10:43


Yaz aylarının gelmesi ve sıcakların artmasıyla birlikte Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir Belediyesince ekipler, ilçede ve özellikle Mogan Gölü çevresinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yıl boyunca devam eden sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarına yaz aylarında hız kazandırarak, vatandaşların daha rahat etmelerini sağlıyor.


Gölbaşı Belediyesi ilaçlama çalışmalarına, merkez mahalleleri, siteler, Konya ve Haymana yolu istikametindeki mahallelerde ekim ayı sonuna kadar devam edecek.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmalarını Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli olarak mart ayı sonunda başlattıklarını ifade ederek, "İlaçlama çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde sağlıklı bir yaz ayı geçirmelerini hedefliyoruz" diye konuştu.




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