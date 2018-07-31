Gölbaşı’nda sineklerle mücadeleye devam ediliyor

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz sıcakların artmasıyla birlikte, ilçede genelinde ve özellikle Mogan Gölü çevresinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, yıl boyunca devam eden sivrisinek (uçkun) ve karasinekle mücadele çalışmalarına yaz aylarında hız kazandırarak, vatandaşların rahat etmelerini sağlıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 6 ekip, 3 araçla 54 mahalleyi düzenli olarak ilaçlayarak vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmelerini sağlıyor. Ekipler ayrıca, ilaçlama çalışmaları boyunca ilçede bulunan 160’dan fazla hayrat ve çeşme ayaklarının bakım ve ilaçlamasını yapıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ilçe genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmalarına ilişkin "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden sivrisinek ve karasineğe karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın rahat bir yaz geçirmeleri ve sağlığı için çalışmalarımız devam edecektir. Mart ayında başladığımız çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Mogan Gölü Temizleme Çalışması sayesinde gölün tamamına girebildik ve ilaçlama çalışmalarını eksiksiz yürütebildik. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürütülen çalışmalar sırasında vermiş olduğu destekten de oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.