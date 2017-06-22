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22 Haziran 2017 11:09

Gölbaşı’nda su kanalları rutin olarak olarak temizleniyor

Mogan Gölü’nde temizlik çalışmalarının başlamasının ardından, Gölbaşı Belediyesi tarafından Mogan Gölü’nü besleyen Sukesen deresinde ve Eymir Gölü’nü besleyen su kanallarındaki temizlik çalışmaları rutin olarak devam ediyor.

Gölbaşı’nda su kanalları rutin olarak olarak temizleniyor

22 Haziran 2017 11:09


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yurtbey Mahallesi’nden gelen Sukesen deresi ve Mogan ve Eymir göllerini birleştiren kanalda temizlik çalışmalarını yürütüyor. Dere ve su kanalı ekipler tarafından iş makinalarınca temizlenerek, Mogan ve Eymir göllerinin korunmasını amaçlanıyor.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı’ndaki su kanallarında oluşan kötü görüntünün yanı sıra kokunun da ortadan kaldırılması amacıyla ekiplerin rutin olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Bu çalışmalarımızla hem çevre sağlığını tehdit eden kirliliği ortadan kaldırıyor hem de Gölbaşı’nın yıllardır özlemini çektiği Mogan Gölü’nün eski berraklığına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eymir ve Mogan göllerimizin uzun süre temiz kalmasını su kanallarını temizleyerek sağlamış oluyoruz”




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