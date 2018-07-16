Gölbaşı’nda trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya yolu istikametine gitmekte olan 42 FDY 81 plakalı araca, Hacı Ahmet Arslan (42) yönetimindeki 06 DIP 03 plakalı beton pompalı kamyon yandan çarptı.

Kaza; beton pompalı kamyon ana yoldan arter yoluna dönmek isterken yaşandı. Çarpmanın etkisi ile yol dışına çıkan 42 FDY 81 plakalı araç hasar gördü. Araç içerisinde bulunan 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Gölbaşı Emniyet ekipleri başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başladı.