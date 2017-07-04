Gölbaşı’nda Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri inşaatı hızla yükseliyor

Gölbaşı Belediyesi’nin 4 büyük projesinden biri olan ve öz sermayesi ile yapılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ve Seğmenler pazar yeri inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ederken, çalışmaların yüzde 65’i tamamlandı. 2017 yılı sonunda halkın hizmetine sunulacak olan sosyal tesis ve pazar yeri içerisinde zabıta merkezi, beyaz masa, engelliler merkezi, spor ve fitness merkezi, çocuk oyun alanları, açık pazar alanı, 7 adet dijital ekranlı tam donanımlı derslik, çok amaçlı salon, kadın ve erkek mescit alanları yer alacak. Ayrıca Gölbaşı’nın ilk kapalı otoparkı da bu alana yapılacak. Seğmenler pazar yerinin alt katında yer alacak olan kapalı otopark, aynı zamanda Gölbaşı trafiğini rahatlatacak. Seğmenler pazar yeri, Gölbaşılılara geleneksel alışveriş keyfini AVM konforu gibi sunacak. Vatandaşlar pazardan aldıkları ürünleri alışveriş arabalarına koyarak kapalı otoparka geçiş için yapılan iniş rampalarıyla arabalarına direk indirebilecek. Vatandaşlar rahat ve konforlu bir pazar alışverişi yapabilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı’na yakışır projelere imza attıklarını ifade ederek, “Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek olan projemizin inşaatı hızla yükseliyor. Kapalı otoparkıyla beraber çok modern bir pazar yerimize kavuşmuş olacağız. Halkımızın 7 gün 24 saat kullanabileceği bir alan olacak. Gölbaşımız 2017 yılı sonunda güzel bir tesise kavuşacak. Şimdiden Gölbaşılılara hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.