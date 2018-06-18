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18 Haziran 2018 12:00

Gölbaşı’ndaki aydınlanma direkleri petunyalarla süslendi

Gölbaşı Belediyesi Gaffar Okkan Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi orta refujlerindeki aydınlatma direklerini petunyalarla süsledi.

Gölbaşı’ndaki aydınlanma direkleri petunyalarla süslendi

18 Haziran 2018 12:00


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha yeşil, daha güzel bir Gölbaşı için mevsimlik peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor.Gölbaşı Belediyesi tafaından Gölbaşı’nın en işlek caddelerinden olan Gaffar Okkan Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi orta refujlerindeki aydınlatma direklerine 1200 adet sarkıcı petunya konuldu.


70 bin mevsimlik çiçek ekildi


Ayrıca 70 bin adet mevsimlik çiçek ( kadife, petunya ve begonya çiçeği) Atatürk Sahil Parkı, Cumhuriyet Parkı, Alparslan Türkeş Parkları’na ekildi.Atatürk Sahil Parkı’na dikilen ve Türk bayrağı motifi oluşturan begonyalar , Mogan Gölü’nün eşsiz manzarasıyla birleşerek vatandaşlara kartpostallık görüntüler sunuyor.




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