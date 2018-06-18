Gölbaşı’ndaki aydınlanma direkleri petunyalarla süslendi

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha yeşil, daha güzel bir Gölbaşı için mevsimlik peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor.Gölbaşı Belediyesi tafaından Gölbaşı’nın en işlek caddelerinden olan Gaffar Okkan Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi orta refujlerindeki aydınlatma direklerine 1200 adet sarkıcı petunya konuldu.

70 bin mevsimlik çiçek ekildi

Ayrıca 70 bin adet mevsimlik çiçek ( kadife, petunya ve begonya çiçeği) Atatürk Sahil Parkı, Cumhuriyet Parkı, Alparslan Türkeş Parkları’na ekildi.Atatürk Sahil Parkı’na dikilen ve Türk bayrağı motifi oluşturan begonyalar , Mogan Gölü’nün eşsiz manzarasıyla birleşerek vatandaşlara kartpostallık görüntüler sunuyor.