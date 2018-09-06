Gölbaşı’nın çehresi yenilenen cephelerle değişiyor

Etap Cephe Yenileme Projesi” çalışmaları başladı.

“Cephe Yenileme Projesi"ne kaldığı yerden devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, projenin 7. etabı için çalışmalarını sürdürüyor. 7. Etap Cephe Yenileme Projesi kapsamında Şehit Selami Atabey Caddesi üzerinde 60 binanın cephesi yenilenecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 7. Etap Cephe Yenileme Projesi’nde 60 binanın cephesinin yenileneceğini ifade ederek, “Yapılan çalışmalarla eski ve yıpranmış binalar yerini yeni ve modern görünümlü binalara bırakıyor. Cephe yenileme projemiz kapsamında binalara mantolama işlemi de yapıyoruz. Bu uygulamayla enerji tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Cephe yenilemesiyle binalarda görüntü birliğini sağlayarak, ilçemize daha modern ve estetik bir görünüm kazandırıyoruz” dedi.