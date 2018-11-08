Gönül Belediyeciliği Ödülü'nün sahibi Başkan Ak oldu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onur konuğu olduğu 9. Uluslararası Buhara Medya Ödül Gecesi'nde, Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezini ilk açan belediye unvanıyla Gönül Belediyeciliği Ödülü'ne layık görüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere yönelik işaret ettiği Gönül Belediyeciliği seferberliği kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylun'un onur konuğu olduğu 9. Uluslararası Buhara Medya Ödül Gecesi'nde ‘Gönül Belediyeciliği Ödülü'nün sahibi oldu. Vatandaşa hizmetin yanı sıra onların gönlüne de dokunan projeleriyle Gönül Belediyeciliği Ödülü'ne layık görülen Ak, ödülü Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın elinden aldı. Ak, Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezini ilk açan belediye başkanı unvanıyla büyük beğeni topladı.

33 farklı kategoride ödül verildi

Ece Erken ile Levent Kol'un sunuculuğunu üstlendiği ödül gecesi, Türkiye'de çeşitli bürokratik görevlerde bulunan yabancı katılımcıların yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü ismi de bir araya getirdi. Başarının ödüllendirilmesi için gerçekleştirilen ödül gecesinde 33 farklı kategoride ödül verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Sıfır Atık Proje Ödülü'ne, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam Güçlü Kadın Güçlü Siyaset Ödülü'ne, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise Yılın Grup Başkanvekili Ödülü'ne layık görüldü.

İşini iyi yapanlar takdir ve teşvik edildi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezi aracılığıyla bakıma muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzattıklarını belirterek, "Kim olduğuna bakmaksızın ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza gerekli olan her türlü desteği veriyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belediyecilik hizmetinin yanı sıra gönülleri de fetheden yerel yönetim anlayışıyla sosyal projelerimizi hayata geçiriyoruz. Gönül Belediyeciliğine hız kazandırdığımız günden bu yana vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimlerin neticesinde bugün bu ödüle layık görüldük. İşini iyi yapanlara kendi alanlarıyla ilgili çeşitli ödüller verilerek hem takdir mahiyetinde hem de teşvik mahiyetinde güzel bir organizasyon oldu. Bizi Gönül Belediyeciliği Ödülü'ne layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.