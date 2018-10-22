Gönül belediyeciliğinde Pursaklar örneği

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 2004'ten beri ‘Gönüllere ve dualara talibiz' diyerek bir dizi özgün projeyi hayata geçirerek toplumun tüm kesimlerini tebessüm ettirdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Seçimleri sonrası il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada ‘Gönül Belediyeciliği Seferberliği başlatıyoruz' çağrısında bulundu. Ardında da ‘Başarılarıyla bizleri gururlandıran belediye başkanlarımız var' diyen Erdoğan, yaptığı çalışmalarla halkın gönlüne giren başkanları işaret etti. Başkan Selçuk Çetin yönetimindeki Pursaklar Belediyesi de doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında toplumun tüm kesimlerinin gönlüne dokunan özgün projeleri uygulamaya koydu. İşte o projeler:

1-Hoş Geldin Küçük Hemşehrim, Sünet Çocuklarını Evlerinde Ziyaret, Nezaket Okulları, Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Gençlik Akademisi, Dede ve Torun Evleri, Dedeler ve Neneler 2. Bahar Yürüyüşü, Ankara Kedisi Güzellik Yarışması, Komşularla Piknik, Kültür Gezileri, Tebessüm Sineması, 13-Okullar Hayat Olsun Projesi, Hanım Evleri, Uluslararası Şehircilik Çalıştayları, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, Kitap Okuma Yarışmaları, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap Kampanyası, Tebessüm Çarşısı, Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, Tiyatro Kampanyaları, Uluslararası Yardım Kampanyaları, Hasta Ziyaretleri, Yeraltı Çöp Konteynır Uygulaması

Pursaklar Belediyesi, Başkan Selçuk çetin yönetiminde bugüne kadar onlarca özgün projeye imza atıp hem takdir edildi hem de örnek gösterildi. Şehir kimliğini oluşturmak ve bu kimliği korumak için büyük bir özveri ile çalışan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, kültürel hayatın zenginleştirilmesi, eğitim imkanlarının iyileştirilmesi, alt ve üst yapı imkanlarının geliştirilmesi, sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması, sportif hizmetlerin çoğaltılması, alt ve üst yapının hayatı daha da kolaylaştırması için ‘Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışı ile bir dizi çalışmaya imza attı. Başkan “Bizler göreve talip olduğumuz ilk günden beri gönüllere talibiz dedik ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürdük. Bunun için de çok sayıda özgün proje hayata geçirdik” dedi.

HOŞ GELDİN KÜÇÜK HEMŞERİM: 2012'den beri binlerce yeni doğan bebeğe içerisinde zıbın takımı, ana kucağı, puset takımı gibi malzemelerden oluşan ilk hediyesi belediye tarafından veriliyor.

SÜNNET ZİYARETLERİ: Pursaklar'da ikamet eden ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından sünnet ettirilen çocuklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin tarafından evlerinde tek tek ziyaret edilerek kendilerine bisiklet hediye ediliyor. Aynı zamanda binadaki, mahalledeki vatandaşların da talepleri dinleniyor, istişare ediliyor.

NEZAKET OKULU: Türkiye'de ilk ve tek olan ve 7 yıldır devam eden proje ile geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerinin yetiştirilmesi amaçlandı. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar adab-ı muaşeret eğitimi alıyor. Her yıl 800'ün üzerinde çocuk buradan mezun oluyor.

DOWN SENDROMU NEZAKET EĞİTİM MERKEZİ: Anaokulu düzeyinde ilk belediye Down Sendromu Nezaket Eğitim Merkezi yine Pursaklar'da açıldı. Onlarca çocuk burada eğitim görüyor.

DEDE TORUN EVLERİ: Geçmişin tecrübesini gelecek nesillere aktarmak ve kuşaklar arası bağı güçlendirmek amacıyla 2010'da açılan Türkiye'nin ilk Dede Torun Evleri, Pursaklar'da 4 yerde hizmet veriyor.

GENÇLİK AKADEMİSİ: Ülkenin geleceği olan gençleri de unutmayan Pursaklar Belediyesi, kendi değerlerine bağlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, yeteneklerini keşfeden, bunları hayata geçirmeleri için imkân ve zemin hazırlayan erdemli gençler yetiştiriyor. ‘Gençlik Akademisi'nde; okul dersleriyle alakalı kurslar, konferanslar, seminerler, gitar, keman, ney, bağlama, piyano, resim, masa tenisi, drama, tiyatro, halk oyunları gibi eğitici kurslar veriliyor.

TEBESSÜM SİNEMASI: Belediye bünyesinde 2015 yılı başında hizmete açılan sinema salonunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap eden birbirinden güzel filmler izleyicilerle buluşuyor. Burada sunulan hizmetten, Altındağ, Yenimahalle ve Keçiören de faydalanıyor

ANKARA KEDİSİ: Ankara'nın markalarından birisi olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan “Ankara Kedisi”ne Pursaklar Belediyesi sahip çıktı. Başkent'in kültür mirası düzenlenen yarışmalarla hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtıldı. Bu projenin devamı olarak Saray Mahallesinde protokol yolu üzerinde Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi de hizmete girerek Ankara Kedilerine ev sahipliği yapıyor.

EĞİTİM'de onlarca proje geliştiren ve Pursaklar'ı okuyan şehir haline getiren Pursaklar Belediyesi: İlk Kitabınız Bizden Kampanyası, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden Projesi: ile her yıl düzenli olarak ilçede eğitim öğretim gören yaklaşık 25 bin, ilk ve ortaokul öğrencisine kırtasiye malzemelerini hediye ediyor. Tatil Arkadaşım Kitap Kampanyası, “Cezaevleri Aydınlanıyor” Kitap Kampanyası, “Kahvehanelere Kitap ve Kitaplık” Kampanyası, Türkiye'nin ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, Engelli Öğrenciler İçin Eğitime Destek Aracı, Kitap Okuma Yarışması ile ilçede eğitim seferberliği yürütüyor.

SPOR: Okullar Hayat Olsun projesini 2012'de uygulayan ilk belediye Pursaklar. Yaz okuluna katılan herkese spor malzemesi belediye tarafından hediye ediliyor. Futbol, voleybol, basketbol, hantbol, wushu, boks, taekwondo eğitimleri veriliyor. Lisanslı sporcu yetiştiriliyor.