Gönüllü gençlerden Soğuksu Milli Parkı'nda temizlik

Dünya Temizlik Günü nedeniyle bir araya gelen yaklaşık 100 gönüllü genç, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Etkinlik çerçevesinde Türkiye'de 21 ilde, Dünya'da ise 150 ülkede eş zamanlı olarak en az beş saat çevre temizliği yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) işbirliği ile bir araya gelen ve 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizliği yapmak isteyen yaklaşık 100 genç Ankara'nın Kızılcahamam İlçesindeki Soğuksu Milli Parkında buluştu. Türkiye'de 21 ilde, Dünya'da ise 150 ülkede eş zamanlı olarak en az beş saat çevre temizliği yapılacak etkinlik çerçevesinde Kızılcahamam'da buluşan gençler, atıkları toplayarak geri dönüşüme gönderilmek üzere sınıflandırdı.

" Tüm gün boyunca bir temizlik hareketi yapacağız"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği İdaresi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, “Bugün dünya çapında 150 ülkede gerçekleşen Dünya Temizlik Günü kapsamında yaklaşık 100 kişilik bir ekiple Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda bir temizlik hareketi yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da teknik destek sağladık. Arkadaşlarımızla bugün, bu aktivitede bulunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Soytürk, Kızılcahamam'ı seçme sebeplerini ise şu sözlerle açıkladı:

“Özellikle Ankaralı vatandaşlarımızın sıkça geldiği, vakit geçirdiği bir Milli Parktayız. Aynı duyarlılığı, çevre konusunda gösteremiyoruz. Piknik yaptıktan sonra ne yazık ki sahalarımız çok kirleniyor. Yeterli temizlik sağlanamıyor çünkü belli alanlara kadar temizlik yapılabiliyor. Dolayasıyla da biz, artakalan, gözle görülemeyecek kadar küçük atıklarımızı toplamaya karar verdik burada. Özellikle ‘Sıfır Atık' kapsamında metal, cam, kağıt ve plastik, dört ana atığımızı toplayıp geri dönüşüme vermek istiyoruz. O yüzden de Soğuksu Milli Parkını seçtik. Burada tüm gün boyunca bir temizlik hareketi yapacağız.”

Soytürk, etkinliğin hava kararana kadar devam edeceğini ifade ederek, “Çıkan atıkların bir kısmını lisanslı geri dönüşüm tesislerine vereceğiz, bir kısmını ise düzenli depolama alanımıza göndereceğiz. Burada çıkan atıklarımızın hiçbiri doğada bulunmayacak. Hepsinin geri dönüşümüne katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

"Atmazsak toplamak zorunda da kalmayız”

Etkinliğe katılan Genç Liderler ve Girişimciler Derneği üyesi Şahin İpek ise “Aslında toplayarak bitmeyeceğini fark ediyor insan, en önemli noktalardan bir tanesi bu ve doğada çok fazla toplanacak şey var” dedi.

İpek, “‘Yok olsa ne kadar zamanda yok olur', ‘plastik doğaya ne kadar zarar verir' Bunu görmek benim en büyük kazanımım burada. Bu akşama kadar burayı tertemiz yapmayı düşünüyoruz. Burada bir farkındalık oluşturmak bizim için güzel bir his” ifadesini kullandı.

Aynı dakikalarda dünyanın farklı yerlerinde aynı etkinliğin yapılmasıyla ilgili de konuşan İpek, “Benim Belçika'daki arkadaşım da topluyor, Estonya'da, Afrika'da da toplanıyor. Bu, inanılmaz büyük bir etki oluşturuyor. Bu sene toplumda, ünlülerin de, belediyelerin de bunun katkısının büyük olduğunu görmek bizi gerçekten heyecanlandırdı. Umarım bu, farkındalığına ulaşır ve insanlar burada daha büyük faydalar sağlar. Atmazsak toplamak zorunda da kalmayız” açıklamasında bulundu.

İrem Keskiner ise şunları kaydetti:

“Bu etkinliğin düzenlendiğini duyduğumuz zaman direkt kayıt olduk. Böyle bir şeyin Ankara'da olmasından dolayı ve SİYAMDER'in düzenlemiş olmasından dolayı çok mutluyum. Dünya çapında oluşan bir etkinlik zaten, Ankara'da da bunu gerçekleştiriyor olmaktan dolayı mutluyum. Özellikle, üniversite öğrencileri düzenlemiş olduğu için, bu kadar bilinçli kişinin bir araya gelmiş olması aslında, diğer üniversiteli gençlere ve bizden küçüklere de örnek olmuş oluyor."

Toplanan atıkları belediyeye teslim edeceklerini belirten Keskiner, “Bunun daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle, orman olan yerlerde, doğal olan yerlerde çok fazla çöp bulunuyor. Kampa gelenler, pikniğe gelenler bilinçsizce bütün çöplerini etrafa dağıtıyorlar. Yılda bir sefer değil, daha fazla yapabilirsek doğaya ve çevreye daha çok dikkat etmiş oluruz. Gelecek nesillere de daha temiz bir çevre bırakmış oluruz” ifadesini kullandı.

“Doğayı daha uzun süre kullanabilmek ve onunla iç içi olabilmek için çöplerin, geri dönüşüme kazandırılacak şekilde çöpe atılması gerektiğini, etrafa dağıtılmaması gerektiğini, çekirdeklerin, izmaritlerin çöplerde toplanıp belediyeye teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Keskiner, ailelerin çocuklarını bilinçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

"Herkesten duyarlılık istiyorum"

SİYAMDER Ankara Yerel Kurulu Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü Kubilay Tuğlu ise “Bu sene 150 ülkede, 18 milyon gönüllü ile aynı anda temizlik faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Amacımız, çevreyi temizlemek, atıkları doğal alandan temizlemek, geri dönüştürülebilir şekilde bunları ayrıştırmak ve bunları geri dönüşüme kazandırmak, aynı zamanda da halkı bilinçlendirmek. Yani, çevreye çöp atılmasını önlemek, bununla hakkında bir farkındalık oluşturmak” dedi.

SİYAMDER'in 24 ilde aktif olarak, altı farklı çalışma alanında çalıştığını söyleyen Tuğlu, tamamının gönüllü gençlerden oluştuğunu belirtti. Tuğlu, “Soğuksu Milli Parkındayız. Burası koruma alanı ve yol kenarları, her taraf izmarit dolu, cam dolu” dedi.

Bu atıkların bu bölgeler için çok büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Tuğlu, “Cam, bölgeyi yakmak için adeta büyüteç etkisi oluşturuyor ve yangına sebebiyet veriyor. Aynı şekilde, izmaritlerini yanar şekilde attıklarında, kuru havada ufacık bir kıvılcım bile yangını başlatabilir, bu ormanı yakabilir. Vatandaşlarımızın bunları kesinlikle atmaması gerekiyor” diye konuştu.

Tuğlu, vatandaşlara ise şu çağrıda bulundu:

“Doğa önemli mirasımız. Geleceğe bunu taşımamız gerekiyor. Küresel ısınma artık bilinen bir gerçek. Olabildiğince, karbon emisyonunu düşürmemiz gerekiyor. Geri dönüşüme önem vermemiz gerekiyor. Çöplerimizi doğaya atmamamız gerekiyor. Doğal yaşamı korumamız gerekiyor. Bunun için herkesin bilinçli olması gerekiyor. Kendilerini düşünmüyorlarsa çocuklarını, torunlarını, geleceği düşünmeleri gerekiyor. Bunun için herkesten duyarlılık istiyorum.”