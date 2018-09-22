Gönüllüler Keçiören için söylediler

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın desteğiyle birbirinden farklı meslek gruplarından 32 kişi bir araya gelerek Keçiören'in kimliğini yansıtan farklı noktaları ile Ankara'nın tarihi yerlerinde 2 yöresel türküyü Keçiören için söylediler.

Keçiören'de doğup büyüyen ve aralarında hemşire, dondurmacı, kuaför, gardiyan, veteriner, gazi, emekli, öğrenci, işletmeci ve ev hanımının olduğu 32 kişi “Ali'm Gitme Pazara” ve “Karpuz Kestim Yiyen Yok” türkülerine Ankara ve Keçiören'in farklı noktalarında klip çektiler. Keçiören'e gönül vermiş kişilerin yer aldığı ve amatör bir ruhla yapılan proje kapsamında Ankara Kalesi, Eski Meclis, Gençlik Parkı ve Ankara Garı önünde çekimler gerçekleştirilirken, modern Keçiören'i yansıtan eserler de klip de yer aldı.

23 farklı mekanda çekim

Keçiören'de aralarında ödüllü tema vadi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı, Bağlum'un ilk kültür merkezi Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi, Keçiören TOGEM, Kalaba Kent Meydanı, Estergon Türk Kültür Merkezi, Atatürk Bahçesi, Ihlamur Kasrı, ilk spor salonu Taha Akgül Spor Salonu, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi, Dutlu Konak, Şelale, Aşık Veysel Parkı ve Sarıbeyler Göleti gibi 19 farklı noktada çekimler gerçekleştirildi. Yine Koç Müzesi, Yonca Yaşam Merkezi, Yükseltepe Mahalle Konağı, Çanakkale Anıtı da çekimlere dekor olurken klipte toplam 23 farklı mekan kullanıldı.

Çalgı çenginin görüntü yönetmeni ile çalıştılar

11 ayrı enstrümanın kullanıldığı 18 solo, 5 kişilik de koro ekibinin yer aldığı proje yaklaşık 2 aylık bir çalışma süresini kapsadı. You Tube'da yayınlandığı ilk andan itibaren ilk 1 saat içinde 1.500 kez görüntülenen klibin Görüntü Yönetmenliğini Gökmen Tosun, Müzik Yönetmenliğini ise bestekar Fikret Hasani yaptı. Unutulmaya yüz tutmuş ve deforme edilmiş 2 türküyü aslına uygun bir şekilde seslendiren gönüllüler böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ve sanat ve sanatçıya desteklerinden ötürü Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkürlerini dile getirirken amaçlarının Keçiören'in güzelliklerinin fark edilmesini sağlamak olduğunu belirttiler.

Keçiören'in yaşadığı değişim bu klipte

Bu projede Keçiören'i seven gönüllülerin bir araya geldiğine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak çalışmayla ilgili şunları söyledi; “Keçiören'de yaşayan amatör seslerin bir araya geldiği “Keçiören İçin Söyle Projesi” bizi heyecanlandıran bir çalışma oldu. Ankara'ya ait 2 türkümüzü Ankara'nın en tarihi semti Ulus'un önemli noktalarında ve Keçiören'in farklı mekanlarında seslendirdiler. Bu insanların ortak noktaları Keçiören'in tarihi gelişimini iyi bilen insanlar olmalarının yanı sıra Keçiören'in son zamanlardaki gelişimini de yakından takip etmeleri hepsinin emeğine, yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Hem kulakların pasını silerken hem de görsel açıdan çok zengin güzel bir iş ortaya çıkardılar.”