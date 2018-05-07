Gordion Antik Kenti’nin dünya miras listesine girmesini ve bu konuda farkındalılık oluşturulması hedefi kapsamında Ankara’nın Polatlı ilçesinde ’Uluslararası Gordion Yarı Maraton’ düzenledi. Maratona Türkiye genelinde ve farklı ülkelerden yüzlerce sporcu katıldı. Gordion Yarı Maratonu; Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya kültürel mirası geçici listesinden ana listeye alınmasında büyük pay sahibi olacağını bildiren ozganizasyon yetkilileri maratonunun amacına ulaşması temennisinde bulundu.

Gordion Yarı Maratonunun 21 kilometresi boyunca sporcular kıyasıya yarışırken, ayrıca 10 kilometre Frig koşusu ve çocuklar için 124 metrelik minikler Tümülüs koşusu gerçekleşti. Gordion Yarı Maratonu’na sporcu Rıdvan Şükür başta olmak üzere birçok sporcu da katıldı. 21 kilometrelik yarı maratonu Etiyopyalı Argachev Assefa Tola kazandı.

Yaklaşık 800 atletin katıldığı ve Frig Kralı Midas’ın mezarının bulunduğu Tümülüs önünde başlayan maratonda Etiyopya ve Irak’lı sporcularda yer aldı. Polatlı Belediyesi ve Polatlı Ticaret Odası destekli maratonda Türkiye Atletizm Federasyonu yöneticileri de katıldı.

Maraton kapsamında 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve çocuklar için 124 metrelik minikler koşusu gerçekleşti. 10 kilometrelik koşuya eski atletler Veli Ballı, Mehmet Yurdadön, Zeki Atlı, Nejdet Ayaz, Zeki Öztürk, Haydar Doğan, Gazi Aşıkoğlu, Abdülkadir Türk, Ülker Kutlu, Serap Aktaş, Mehtap Sızmaz ve Yavuz Şap’da katılım gösterdi.

21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Etiyopyalı atlet Argachew Assefa Tola, kadınlarda ise Bahar Doğan birincilikle bitirdi. 10 kilometrelik koşuda ise erkeklerde Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda Elif Mert birinci oldu.