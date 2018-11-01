Gori'de II. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu gerçekleştirildi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Gori Devlet Eğitim Üniversitesi iş birliğiyle Gürcistan'ın Gori şehrinde “II. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu” düzenlendi.

“Ortaçağda Türk-Gürcü İlişkileri” temasıyla Gori Devlet Eğitim Üniversitesi ev sahipliğinde 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen sempozyum, Tiflis Ankara Büyükelçisi Fatma Seren Yazgan, Gori Belediye Başkanı Konstantine Tavzaraşvili, Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Giorgi Sosiaşvili, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin düzenli bilimsel toplantılarla ele alınmasının önemi vurgulanırken Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan sempozyuma gönderdiği mesajında, Türkler ve Gürcüler arasındaki tarihi ilişkilere değindi. Tarihin yakın kıldığı iki millet olan Türkler ve Gürcüler arasındaki ilişkilerin, buhranlı geçen 20. yüzyılda daha da yoğunlaştığına dikkat çeken Turan, büyük güçlerin siyasi ve ekonomik çekişmelerinden dolayı dünyanın giderek sıkıştığı 21. yüzyılda, iki milletin daha da yakın olmalarının bir zaruriyet halini aldığını ifade etti. Bugün bu minval üzerinde ilerleyen ilişkilerin, düzenlenen bilimsel toplantıyla daha da güçleneceğini dile getiren Prof. Dr. Turan, katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Türkiye'den ve bölge ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla iki gün boyunca dört oturumda gerçekleşen sempozyumda, ortaçağda bölgede meydana gelen gelişmeler, Selçuklu, Harzemşah, Kıpçak, Timurlu, Akkoyunlu, Hazar ve beylikler dönemlerinde Gürcülerle kurulan ilişkiler ve bu ilişkilerin kültürel yansımaları ele alındı.