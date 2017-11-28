Görme engelli atletlerden Yenimahalle’ye 14 madalya

Naili Moran Atletizm Pisti’nde yapılan ve toplam yaklaşık 110 sporcunun katıldığı yarışlarda Yenimahalle’nin genç atletleri; Havva Elmalı 100 metre ve bin 500 metrede 1’inci, Gökhan Yolal 100 metre ve 200 metrede 1’inci olurken, Emre Yılmaz da büyük erkekler 100 metre ve bin 500 metrede 1’incilik madalyasını almayı başardı.

Öte yandan, Damla Karaçay yıldızlar grubu 100 metre 2’ncisi, bin 500 metre 3’üncüsü, Şevval Koç 200 metre 1’incisi 100 metre 2’ncisi oldu.

Ece Çelebi büyük bayanlar 100 metrede 3’üncü 200 metrede 2’nci, Gülce Aygün büyük bayanlar 100 metre 2’ncisi 200 metre 3’üncüsü oldu.

Yenimahalle tüm madalyaları topladı

Özel sporcular, görme engelliler, Türkiye Atletizm ve İşitme Engelliler Federasyonlarının katıldığı yarışlarda, Yenimahalle’nin başarılı atletleri 7 adet 1’incilik, 4 adet 2’ncilik ve 3 adet de 3’üncülük madalyası alarak toplam 14 madalyayı Yenimahalle Belediyesi’ne kazandırdı.