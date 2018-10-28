Görme Engelliler Spor Kulübü 6'ncı kez kupa kaldırdı

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, ligin son maçında, Anadolu Görme Engelliler Spor Klübü'nü 7-1 yenerek, 6'ncı kez üst üste şampiyon oldu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) büyük bir başarıya imza atarak, 6'ıncı kez Türkiye futbol şampiyonluğunu ilan etti. Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Deplasmanlı Süper 1. Liginin son maçında Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 7-1 yenen oyuncular, kupayı kaldırmanın heyecanını yaşadı. Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki spor tesislerinde gerçekleşen maçı, Türk-Japon dostluğu çerçevesinde Japon Büyükelçisi Akio Miyajima da izledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ve çok sayıda spor severin yer aldığı karşılaşmada, “Türk Japon Dostluğu Daim Olsun” pankartı da açıldı.

Karşılaşma sonunda düzenlenen kupa töreninde konuşan, Büyükelçi Miyajima, tüm görme engelli sporcularla gurur duyduğunu belirterek, “Çok heyecan verici bir karşılaşma izledim. 2 yıl sonra Tokyo'da düzenlenecek, paralimpik oyunlarında sizleri de aramızda görmeyi gönülden diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise, Çankaya Belediyesinin büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Söz konusu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Bu çabaların Avrupa'ya ve dünyaya ulaşacağından eminim” diye belirtti. Kulüp Başkanı Sayyıdan da, Çankaya GESK olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi böyle bir kupayı kaldırmaktan onur duyduklarını belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in başarılarında büyük bir payı olduğunu vurguladı.