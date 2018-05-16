Görme engelli vatandaşlar, seçimlerde oy kabinlerinde tek başlarına oy kullanmaları için oy pusulalarında gerekli düzenlemelerin yapılması talebiyle KDK’ya başvurdu. İzmir’den KDK’ya başvuruda bulunan görme engelli vatandaşlar, Türkiye’de seçimlerde oy verirken zorluklar yaşadıklarını, istemeyerek de olsa oy kabininde başka biriyle veya görevliyle oy kullanmak zorunda kaldıklarını ve kime oy verdiklerini kesin olarak bilemediklerini belirttiler. Başvurucular, görme engelli vatandaşların başkasıyla oy vermesinin anayasanın gizli oy açık tasnif ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek, Türkiye’de 700 binin üzerinde görme engelli vatandaşın bulunduğunu, yüz binlerce görme engellinin ise oy kullandığını belirttiler. Başvurucular, engelliler için bugüne kadar birçok güzel hizmet ve düzenleme yapıldığını kaydederek, görme engelli vatandaşların sandık numaralarının sistemde belli olduğunu, böylece oy kullanma pusulalarında kabartma veya farklı bir düzenleme yapılarak yüz binlerce görme engellinin mağduriyetinin giderilmesi talebiyle KDK’ya başvurdu. Şikayet başvurusunu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, gerekli incelemenin yapılacağını bildirdi.