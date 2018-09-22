Göybaşı'nda Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne görkemli açılış

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların pek çok ihtiyacını karşılamak üzere inşa ettirilen Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ve Seğmenler Pazar Yeri, görkemli bir açılış töreniyle hizmet vermeye başladı.

Gölbaşı Belediyesince inşa ettirilen Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ve Seğmenler Pazar Yeri, görkemli bir törenle hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kültür merkezini tanıtan sinevizyon gösterimi sunuldu. Açılışta konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Eğitimde olsun, sanayide olsun, tarımda olsun, büyüyen gelişen Gölbaşımızın cazibe merkezi olmasına sebep olan bu uğurda hizmet etmeye çalışan bu tesis gibi birçok tesisin yenilenmesin de emeği geçen herkese teşekkür ederim. Açılışını yaptığımız pazar yeri Ankara'nın en büyük pazar yeri. Bunun altında 200 araçlık kapalı otopark var. Çocuk grubu ve ayrıca yeşil alanının da olduğu bir yer. Üst katında ise 700 kişilik çok amaçlı salon, üstünde de hanımlara özel lokal var. Spor tesisi ve çocukların da vakit geçireceği bir alan yaptık. Alt katta paylaşım noktası ve zabıta merkezimiz ayrıca engelliler için de ayrılmış mekanlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Törende, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın yanı sıra, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sosyal iletişimi güçlendirecek, her yaştan semt sakinin farklı nedenlerle ziyaret etmek isteyeceği bir merkez olarak tasarlanan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi iki kattan oluşuyor. Projenin birinci katında yedi adet dijital ekranlı, tam donanımlı derslik bulunuyor. Projenin birinci katında sahnesi, akustik duvar ve tavanlarına ek olarak teknik donanımlarıyla son derece modern, çok amaçlı bir salon yer alıyor.

Projenin ikinci katında ise akustik duvar ve tavanlarına ek olarak teknik donanımlarıyla son derece modern, çok amaçlı bir salon yer alıyor. İnsanların vakitlerini hoşça geçirebileceği sosyal tesisin içerisinde zabıta merkezi, beyaz masa, engelliler merkezi, 7 adet dijital ekranlı tam donanımlı derslik, paylaşım noktası ile kadın ve erkek mescit alanları yer alıyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz nisan ayında faaliyete açılan Seğmenler Pazar yeri ise modern yapısı ve 200 araçlık kapalı otoparkı ile dikkat çekiyor. 4078 metrekare alan üzerine inşa edilen Seğmenler Kapalı Pazar yeri, pazarcı esnafının ve vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek projelendirilenmiş. Pazar Yeri ayrıca, modern yapısıyla bölge halkının pazar ihtiyacını daha hijyenik bir ortamda karşılamasına imkan sunuyor.