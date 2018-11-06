Gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı olmuştu. HSK o dönemde Sarıkaya'yı açığa almıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç edildiği açıklanan eski savcı Sarıkaya ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınması talimatı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya'yı FETÖ üyeliği suçlamasıyla Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Savcı adliyede

HSK 2. Dairesi, açığa alınan Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i 1 Kasım 2018 günü meslekten ihraç etmişti. TEM Şube Müdürlüğünde 4 gündür gözaltında bulunan Sarıkaya, ek gözaltı süresi alınmak üzere Ankara Adliyesine getirildi. Sarıkaya'nın adliyeye getirilme anları ise kameralara yansıdı.