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03 Haziran 2018 13:49

Gözlükçüler ve Optisyenler Günü ATO’da kutlandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2013-2017 yılları arasında 34 milyon gözlük ithal edildiğini ve yaklaşık 650 milyon dolar ödendiğini belirterek, “Made in Turkey yazan gözlükleri ihraç ettiğimiz günler gelecek” dedi.

Gözlükçüler ve Optisyenler Günü ATO’da kutlandı

03 Haziran 2018 13:49


ATO’nun 66 numaralı Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi, “Gözlükçüler ve Optisyenler Günü” nedeniyle ATO Meclis Salonunda bir toplantı düzenledi. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, ATO Meslek Komitelerinin sektörleri temsil ettiğini hatırlatarak, Başkent’teki üyelerin ticari hayata ilişkin konu ve sorunlarının komiteler marifetiyle ATO gündemine getirildiğini kaydetti.


Gözlük ve optisyenlerin diplomasız lens satışından kaçak ürünlere varıncaya kadar sektörel pek çok sorunu bulunduğuna dikkat çeken Baran, “Bu değerli mesleği icra ederken yaşadığınız problemlerin farkındayız. Bir taraftan halk sağlığını koruyucu, halkı doğru gözlük kullanma konusunda bilinçlendirici çalışmalar yürütürken diğer taraftan vatandaşlarımızın göz sağlığını tehdit eden korsan ürünlere karşı mücadele veriyorsunuz. Ne yazık ki korsan ürünler insan sağlığını tehdit etmekle kalmayıp ülke ekonomisine de zarar veriyor” ifadelerini kullandı.


Türkiye’de 2013-2017 yılları arasında 34 milyon gözlük ithal edildiğini ve bu ithalat için yaklaşık 650 milyon dolar ödendiğini kaydeden Baran, hükümetin ithalata bağımlılığı ve cari açığı azaltmak için yerli ve milli üretimi teşvik ettiğini kaydetti. Bu hamle ile cari açığın 5 yıl içinde 20 milyar dolar azaltılmasının hedeflendiğini belirten Baran, “Yerli ve milli üretim hamlesi stratejik ürünlerden başladı. Ülkemizin üretim kabiliyeti gelişecek. Çinlinin, İtalyan’ın gözlüğüyle değil Türk’ün ürettiği gözlükle dünyaya bakacağız. ‘Made in Turkey’ yazan gözlükleri ihraç ettiğimiz günler gelecek” diye konuştu.


Baran, yerli üretimin gelişmesi durumunda sektörün pek çok sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.


Konuşmanın ardından Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Turgay Kılıç ve Suat Dedekargınoğlu, ATO Başkanı Baran’a plaket takdim etti.




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